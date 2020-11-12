Трагедії в житті Гурченко: хотіла накласти на себе руки, ледь не загриміла в психлікарню

Легендарна радянська актриса українського походження Людмила Гурченко 12 листопада могла б відсвяткувати своє 85-річчя. Вона померла в 2011 році у віці 75 років від серцевої недостатності. Її колишній чоловік, піаніст Костянтин Купервейс поділився особистими спогадами про те, що переживала артистка і як вона ледь не наклала на себе руки.

Так, Гурченко і Купервейс прожили разом майже 20 років. За словами чоловіка, Гурченко мало не наклала на себе руки після однієї з гучних сварок між ними. Про це він розповів у передачі "Судьба человека" на росТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Чоловік зазначив, що ця тема є для нього неприємною і він раніше ніколи про інцидент не розповідав. Сама ж Гурченко також не любила згадувати про спробу суїциду.

"Про це намагаюся не розповідати, але так, була така ситуація... Після події до нас приїхав хірург, щоб зашити їй рану. Лікар сказав, що треба викликати психіатричку, тому що він не мав права мовчати, а вона йому: " Якщо викличеш психіатричку, я по горлу різону собі". Бідний хірург пішов..." – поділився Купервейс.

Також чоловік Людмили Гурченко вказав, що через спробу самогубства зірку хотіли забрати на лікування в психіатричну лікарню. Артистка не дозволила цього зробити.

"Психіатри все-таки приїхали, але Люда їх не пустила в будинок", – додав музикант.

Купервейс також розповів, що вони з Гурченко часто сварилися, бо у нього в певний момент почалися проблеми з кар'єрою і заробітком. Тоді Гурченко також змінилася через свою славу й успіх. Чоловік зазначив, що пішов від дружини зі скандалом, а коли вони спробували помиритися – нічого не вийшло.

"Я намагався повернути її, але було пізно. Це була вже інша людина. Пам'ятаю нашу останню зустріч: я стояв у коридорі, у мене не було сумки, в кишені лежав тільки паспорт. Теща стоїть. Я кажу: "Все, я так більше не можу!" Мама Люсі звернулася до дочки: "Людо, ти що робиш? Ти навіть гараж відчинити сама не можеш!" А Люда відповідає матері: "Ах, і ти за нього?!" І ледь не з кулаками на нас накинулася. Я відчинив двері та пішов. Люся страждала, що так вийшло, адже завжди йшла вона, а тут вийшло навпаки", – зізнався Купервейс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Людмила Гурченко була заміжня шість разів. П'ять шлюбів були офіційними і один цивільним. Усі чоловіки Гурченко були яскравими і відомими особистостями. Одним із обранців артистки був відомий у СРСР співак Йосип Кобзон.