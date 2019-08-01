"Товстуха!" Каменських без одягу викликала запеклі суперечки в мережі

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками відвертим знімком.
Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в міні-купальнику на тлі морського пейзажу.
"Друзі, я нарешті увірвалася у відпустку! Але тут я не тільки ніжуся на пляжі, але і займаюся різними спортивними активнощами!" – похвалилася Настя.
Настя Каменських
Instagram @kamenskux
При цьому артистка продемонструвала свою спортивну фігуру, однак користувачі мережі помітили на знімку використання фотошопу.
Хлопці, я нарешті-то увірвалася у відпустку! 🤩Но і тут я не тільки нежусь на пляжі, але і займаюся різними спортивними активностями! 💪🏼 Наприклад, сьогодні я каталася на паддл борді і це неймовірно круті ощущенія🌊 Звичайно, встояти на хвилях вдається не відразу, але ви ж знаєте, що я не здаюся, поки не доб'юся результату 🎯 В житті також: хочете чогось - пробуйте , якщо впали - піднімайтеся і продовжуйте. Завзято йдіть до своєї мети і у вас все вийде! 🔥 У вас є цілі, які ви мрієте досягти? Якщо так, приєднуйтесь до Челлендж # обіцяюзаліто і будемо досягати їх разом! ✔ Розповідайте про найсміливіших цілях на літо в своєму пості і не забудьте додати хештег # обіцяюзаліто і емоджі👌🏻 Обов'язково підпишіться на @ob_do_promo_ua, щоб бути в курсі всіх деталей конкурсу та вигравайте круті подарунки від ob®️🎁
"Навіщо ви фотошопите знімки і приховуєте фігуру? Припиняйте, вам повнота личить!" – поцікавилися фоловери.
"Товстуха! Дуже видно фотошоп", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня 2019 року Настя Каменських вийшла заміж за свого колегу, репера Потапа (Олексія Потапенка).
Наразі пара разом з друзями відправилася до Італії на продовження свого медового місяця. "Першу частину" сімейного відпочинку закохані провели в Туреччині.
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