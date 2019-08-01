"Товстуха!" Каменських без одягу викликала запеклі суперечки в мережі

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в міні-купальнику на тлі морського пейзажу.

"Друзі, я нарешті увірвалася у відпустку! Але тут я не тільки ніжуся на пляжі, але і займаюся різними спортивними активнощами!" – похвалилася Настя.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

При цьому артистка продемонструвала свою спортивну фігуру, однак користувачі мережі помітили на знімку використання фотошопу.

"Навіщо ви фотошопите знімки і приховуєте фігуру? Припиняйте, вам повнота личить!" – поцікавилися фоловери.

"Товстуха! Дуже видно фотошоп", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня 2019 року Настя Каменських вийшла заміж за свого колегу, репера Потапа (Олексія Потапенка).

Наразі пара разом з друзями відправилася до Італії на продовження свого медового місяця. "Першу частину" сімейного відпочинку закохані провели в Туреччині.

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