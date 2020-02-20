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20 лютого • оновлено в 11:21
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"Торжествують бездарність і сірість": Макаревич жорстко висловився про життя в РФ

2.4т
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Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич різко висловився про те, що його дратує в сучасній Росії.

Про це артист розповів у новому інтерв'ю для YouTube-каналу "DW на русском" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

кадр з відео

Так, зокрема, ведучий поцікавився у Макаревича, Росія – це країна, в якій він із задоволенням живе? На що співак відповів:

"Щось мене страшенно дратує, щось мене радує. Я не можу відповісти однозначно. Мене дратує, що суд у нас перетворюється в свавілля, що телебачення перетворюється в смітник, що місцями агресивні бездарності, сірість торжествують. Але це все тимчасове явище. Як і наше життя. Все пройде".

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю гурту "Машина времени", через політичні погляди її засновника Андрія Макаревича.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
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