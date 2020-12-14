Тополя – про "виступ у Кремлі": було б круто підняти на сцені прапор України, але ми не повернемося звідти

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що їхню команду чотири рази запрошували виступити з концертом у Казанському кремлі і взяти участь у заходах у Москві. Але вони ніколи не погоджувалися на це.

За словами артиста, найімовірніше, в РФ отримали чітку відповідь і з 2014 року перестали запрошувати гурт на виступи. Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив Тополя, він уявляв, як би виглядало, якби вони приїхали в Кремль і під час шоу він підняв український прапор та сказав би відповідну промову.

Співак вважає, що цей випадок розлетівся б усіма новинами і це було б круто.

"Але у Тараса Тополі кишка, мабуть, тонка, тому що ми б не повернулися звідти, тому що ми там карателі, ми ж допомагали військам", – зазначив знаменитість.

Гурт "Антитіла" Телеканал "Україна"

Він додав, що таку колаборацію він би підтримав, але йому "чогось не вистачає".

"Ми ставили собі питання, чи готові на це – мабуть, ні. Але інші такі прояви (щодо Росії) – для мене вони неприйнятні", – підсумував Тополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Тополя назвав українську політику "цистерною з жовчю і кислотою" і заявив, що не збирається пов'язувати з нею своє життя.