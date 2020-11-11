Топалову 'приписали' роман з популярною фігуристкою: що стало причиною

У мережі стали бурхливо обговорювати російського співака Влада Топалова і фігуристку Олену Ільїних. Шанувальники знаменитостей вважають, що вони були б чудовою парою.

Обговорення почалося після знімка, який опублікувала Ільїних на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

На фото співак і фігуристка мило позують, дивлячись один на одного.

Підписники почали відразу писати, що пара виглядає дуже гармонійно. Але багатьох цікавило питання: як на це реагують їхні другі половинки?

"Ви чудова пара!", "Чому вас знімають як закоханих... Навіщо... А так ви молодці", "А навіщо ви граєте любов?", "Навіщо такими фотосесіями провокувати свої другі половинки?", – пишуть в мережі.

Але шанувальники зірок даремно переживають, адже такі фотосесії проводять через те, що Топалов і Ільїних беруть участь у популярному шоу "Льодовиковий період". На загальну думку, вони є самою темпераментною парою проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Регіна Тодоренко заявила, що вони з чоловіком Владом Топаловим замислюються про народження другої дитини.