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26 квітня • оновлено в 11:49
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Топалов принизив шанувальників у мережі через скандал з Тодоренко

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Російський співак Влад Топалов різко відреагував на скандал з його дружиною Регіною Тодоренко через висловлювання про домашнє насильство. Артист почав грубо відповідати фнанатам у мережі.

Так, на особистій сторінці в Instagram Топалов вступив у словесну перепалку з користувачами.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

zolotoy.ru

Зокрема, під останнім постом артиста в соцмережі шанувальники почали коментувати скандальне інтерв'ю Тодоренко. На їхню думку, телеведуча в прямому ефірі показала своє справжнє обличчя:

"Нарешті всі зрозуміли, що Тодоренко брехлива й лицемірна. Ну, це ж відразу видно всім. Це вона вся така добра й гарна, а всередині гнила".

"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко

Крім того, деякі переконані, що Топалов видаляє негативні коментарі на своїй сторінці. Влад не став ігнорувати звинувачення підписників і в грубій формі почав відповідати на коментарі.

"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко
"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко
"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко
"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко
"На х*й іди! Нікчема": Топалов принизив шанувальників у мережі через Тодоренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Не в курсе стоило ли обижать Тодоренко, но то, что топалов полное ничтожество - это ТОЧНО!
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