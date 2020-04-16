Російський співак Влад Топалов розповів, що у нього дуже запальний характер, а також він швидко втомлюється від проблем і турбот.

Таке зізнання артист зробив у прямому ефірі на сторінці RU.TV в Instagram.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов Instagram @reginatodorenko

Так, за словами Влада, на відміну від Регіни Тодоренко, він не може похвалитися самовладанням і витримкою.

"Дивлячись на мене, дуже легко зрозуміти, коли я втомлююся. Я нервую. Я готовий всіх вбити, здати сина в дитбудинок, піти", – говорить Топалов.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином Instagram @reginatodorenko

У свою чергу, Регіна зізнається, що, якщо бачить, що чоловік втомився, вона бере дитину й вони йдуть в іншу кімната:

"Якщо ми з Майклом бачимо, що тато втомлюється і хоче усамітнитися, ми йдемо в кімнату й граємо, а у нього є час пограти на гітарі, і навпаки".

Регіна Тодоренко з сином Instagram @reginatodorenko

Крім того, Тодоренко розповіла, що Топалов мріє про ще одну дитину, і, за словами телеведучої, "карантин може якраз посприяти цьому".

Регіна Тодоренко й Влад Топалов Instagram @reginatodorenko

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Топалов зізнався, що у нього вже півтора року не було інтиму з дружиною Регіною Тодоренко.