Топалов і Тодоренко випустили спільний трек про складнощі кохання на відстані

Зіркова пара Регіна Тодоренко і Влад Топалов випустили перший спільний трек під назвою "Часові пояси".

Про прем'єру музичної композиції артисти повідомили на своїх сторінках в Instagram. У новому треку подружжя заспівало про всі складнощі стосунків на відстані, через які їм довелося пройти на самому початку роману.

"Пісня зіткана з кохання на різних кінцях землі, ніжності в телефонних розмовах, очікування літаків, поїздів, тільки б скоріше бути поруч. Кілька років тому ми і не знали, куди приведуть нас нічні розмови на відстані десятків тисяч кілометрів, коли я була на Барбадосі, а Влад у Москві. Виявилася, нам була приготовлена захоплива подорож один в одного", – написала в фотоблозі Тодоренко.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов випустили перший спільний трек під назвою "Часові пояси".

Зі свого боку Топалов зізнався, що довго чекав цього моменту, щоб записати спільний трек зі своєю дружиною.

"Усі давно чекали.... але у мене завжди всередині було відчуття, що має прийти час.... повинна прийти пісня. Це повинно бути щось, що народиться природньо, а не тому, що "треба" ! І зараз я відчуваю, що час прийшов, музика прийшла і момент настав сам собою! Дякую Богу за тебе, моя рідна! Я тебе люблю!" – написав артист в Instagram.

Шанувальники залишилися у захваті від нової композиції Топалова і Тодоренко та відзначили, що зараз у музиці дійсно бракує пісень про взаємне кохання і кохання у сім'ї.

Шанувальники залишилися в захваті від нової композиції Топалова і Тодоренко.

Нова пісня Топалова і Тодоренко припала до душі фанатам.

Користувачі мережі відзначили, що Тодоренко і Топалов дуже гармонійна пара.

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