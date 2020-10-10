Топалов і Тодоренко випустили спільний трек про складнощі кохання на відстані

Зіркова пара Регіна Тодоренко і Влад Топалов випустили перший спільний трек під назвою "Часові пояси".

Про прем'єру музичної композиції артисти повідомили на своїх сторінках в Instagram. У новому треку подружжя заспівало про всі складнощі стосунків на відстані, через які їм довелося пройти на самому початку роману.

"Пісня зіткана з кохання на різних кінцях землі, ніжності в телефонних розмовах, очікування літаків, поїздів, тільки б скоріше бути поруч. Кілька років тому ми і не знали, куди приведуть нас нічні розмови на відстані десятків тисяч кілометрів, коли я була на Барбадосі, а Влад у Москві. Виявилася, нам була приготовлена захоплива подорож один в одного", – написала в фотоблозі Тодоренко.

Зі свого боку Топалов зізнався, що довго чекав цього моменту, щоб записати спільний трек зі своєю дружиною.

"Усі давно чекали.... але у мене завжди всередині було відчуття, що має прийти час.... повинна прийти пісня. Це повинно бути щось, що народиться природньо, а не тому, що "треба" ! І зараз я відчуваю, що час прийшов, музика прийшла і момент настав сам собою! Дякую Богу за тебе, моя рідна! Я тебе люблю!" – написав артист в Instagram.

Шанувальники залишилися у захваті від нової композиції Топалова і Тодоренко та відзначили, що зараз у музиці дійсно бракує пісень про взаємне кохання і кохання у сім'ї.

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