Українські зірки, які важко перенесли COVID-19: інфекціонка, крапельниці й уколи

Сніжана і Сергій Бабкини, Даша Квіткова і Микита Добринін та інші зірки українського шоу-бізу випробували на собі всі "принади" коронавірусу.

Вірус COVID-19 вражає людей, незалежно від статусу, професії і положення в суспільстві. Так, не змогли вберегтися від "болячки" і наші зірки. OBOZREVATEL підготував добірку українських знаменитостей, які перенесли коронавірус у важкій формі.

Даша Квіткова та Микита Добринін

Хвороба молодят зараз в самому розпалі. 28 листопада Добринін отримав позитивний тест на COVID-19, і пара самоізолювався вдома. Через кілька днів Квіткова опублікувала у сторіз фото, де лежить з рушником на голові, змоченим в оцті, щоб збити високу температуру. Екс-холостяк поділився з шанувальниками, що пізно ввечері 2 грудня довелося викликати дружинішвидку . Він сподівається, що вони скоро одужають і будуть згадувати цей час з посмішкою. А поки Добриніну довелося відмовитися від дуже важливого довгострокового телепроекту.

Христина Гірняк і Володимир Остапчук

Гірняк змогла відбутися у цілому легкими симптомами COVID-19: температурою 37.2 і втратою смаку і запаху. А ось по шоумену і телеведучому хвороба вдарила сильніше. Лікарі поставили Остапчуку діагноз "двобічна пневмонія із сильним ураженням легень". Температура тіла Володимира піднімалася до 39.6 градусів. Він пив багато вітамінів і гомеопатії від набряків всіх органів, а Христина колола йому антибіотики. Варто додати, що через коронавирус парі довелося перенести дату весілля.

Валерій Харчишин

Лідер групи "Друга ріка" у кінці вересня публічно зізнався, що переніс коронавірус. Він опублікував знімок негативного результату тесту і фото з київської лікарні. Валерій розповів, що лікувався від пневмонії спочатку в інфекційній клініці, а потім у лікарні за місцем проживання. Його знімок в масці і з крапельницею тоді неабияк налякав фанатів рок-музиканта.

Сніжана і Сергій Бабкіни

Подружжя захворіли COVID-19 в кінці серпня після святкування Дня Незалежності України. З симптомів у Бабкін спостерігалася висока температура, втрата нюху, сильне печіння в області хребта і грудному відділі, кашель.

Марічка Падалко

Телеведуча "ТСН" Марічка Падалко з дітьми також перенесли COVID-19. При цьому, її чоловік і молодша дочка не заразилися. Першим захворів її син, його симптоми перейшли до старшої дочки, а потім і до самої Марічки. Незважаючи на те, що ведуча стверджує, що перенесла коронавірус у легкій формі, вона відчула наслідки хвороби на собі сповна. Більш того, через деякий час телеведуча з сім'єю захворіли повторно. На щастя, на звичайну застуду. За словами Падалко, це сталося через ослаблений коронавірусом імунітет.

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