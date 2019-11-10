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10 листопада • оновлено в 15:01
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Топ-пропагандист Кремля напав на Галкіна через Україну

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Топ-пропагандист Кремля, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура.

За його словами, за радянських часів формати шоу, які він веде, були просто неможливі, пише "Газета.Ru".

Топ-пропагандист Кремля напав на Галкіна через Україну
Новини
"Можу їх обіср*ти": Галкін "розніс" владу РФ через Україну
"Я не маю ні найменшого уявлення, про що говорить чудовий артист і телеведучий Максим Галкін. Ми з ним працюємо на різних каналах, у нас навіть близько ніяких проявів цензури немає - як це і прописано чинним російським законодавством", - заявив Соловйов.

Крім того, журналіст відреагував на слова Галкіна про те, що на російському ТБ "весь час розповідають про Україну".

"Якщо хтось десь щось заявляє - це їх абсолютне право. У нас же немає цензури. У Максима в програмах ж України не має? Ні. Значить - вже не дуже багато. Є різні програми, тому спокійніше потрібно", - уклав Соловйов.

Як рані писав OBOZREVATEL, на своєму виступі в Новосибірську Галкін жорстко висміяв президента РФ Володимира Путіна і одіозного політика Володимира Жириновського.

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Особи
Максим Галкін Володимир Соловйов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Была бы цензура, Алкин с прочими гозманами сидел бы в тюрьме
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Podyu Roman
Podyu Roman
Кристина Стефанова, чмо на зарплате,о чем еще бы ты звездело?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну вы и придурки ... "напал на Галкина из-за Украины"
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