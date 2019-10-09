Топ-нових зірок Instagram: фото гарячих красунь

Вони молоді, красиві, багаті та успішні. Мова про юних зірок Instagram, які стрімко увірвалися в топи найпопулярніших селебріті соцмережі і скоро можуть потіснити визнаних королев платформи.

OBOZREVATEL розповість про п'ятірку найуспішніших молодих представниць Instagram-покоління, які зробили великий крок вперед за останній рік.

Демі Роуз

10 млн підписників

Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зростання дівчата аж ніяк не 180 сантиметрів. Низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії.

Однак це не завадило їй добитися успіху не тільки в модельному світі, але і в інтернет-просторі. Знімки дівчата в "Інстаграме" за лічені хвилини набирають тисячі лайків, а кількість передплатників вже перевалило за 10 мільйонів.

Анастасія Квітко

10 млн підписників

Настя придбала популярність в світі завдяки видатним формам, які вона не соромиться демонструвати в Піканто вигляді. Дівчині дали прізвисько "російська Кім Кардашьян".

Наскільки вона схожа на Кім - питання спірне, але гучне прізвисько вже приклеїлося і приносить дівчині велику користь.

Хельга Лавкейті

4 млн підписників

Коли в поле зору публіки потрапила пишногруда модель Хельга Лавкейті, захопленню не було меж – причому і чоловічому, і жіночому. Зараз кожна її пікантна публікація збирає сотні тисяч лайків і захоплені коментарі, а кількість фоловерів більше, ніж у багатьох іменитих зірок.

Стефані Марі

1,5 млн підписників

Американська фітнес-модель Стефані Марі має майже мільйон передплатників в Instagram. 25-річна уродженка каліфорнійського містечка Ірвайн раз по раз збирає сотні лайків своїми розкішними фотографіями.

Дівчина працює фітнес-тренером в одному з тренажерних залів і на своєму прикладі показує, яким буває ідеальне тіло.

Ханна Полайтс

1,3 млн підписників

Ханна Полайтс - модель і інстаблогерша з Австралії. У неї 1,3 мільйона абонентів в інстаграме, і це не дивно: дівчина виглядає приголомшливо і цілими днями позує в купальниках, демонструючи фігуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз порадувала шанувальників гарячими знімками в бікіні, позуючи в воді.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.