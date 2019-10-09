Топ-нових зірок Instagram: фото гарячих красунь

Вони молоді, красиві, багаті та успішні. Мова про юних зірок Instagram, які стрімко увірвалися в топи найпопулярніших селебріті соцмережі і скоро можуть потіснити визнаних королев платформи.
OBOZREVATEL розповість про п'ятірку найуспішніших молодих представниць Instagram-покоління, які зробили великий крок вперед за останній рік.
Демі Роуз
10 млн підписників
Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зростання дівчата аж ніяк не 180 сантиметрів. Низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії.
Однак це не завадило їй добитися успіху не тільки в модельному світі, але і в інтернет-просторі. Знімки дівчата в "Інстаграме" за лічені хвилини набирають тисячі лайків, а кількість передплатників вже перевалило за 10 мільйонів.
Анастасія Квітко
10 млн підписників
Настя придбала популярність в світі завдяки видатним формам, які вона не соромиться демонструвати в Піканто вигляді. Дівчині дали прізвисько "російська Кім Кардашьян".
Наскільки вона схожа на Кім - питання спірне, але гучне прізвисько вже приклеїлося і приносить дівчині велику користь.
Хельга Лавкейті
4 млн підписників
Коли в поле зору публіки потрапила пишногруда модель Хельга Лавкейті, захопленню не було меж – причому і чоловічому, і жіночому. Зараз кожна її пікантна публікація збирає сотні тисяч лайків і захоплені коментарі, а кількість фоловерів більше, ніж у багатьох іменитих зірок.
Стефані Марі
1,5 млн підписників
Американська фітнес-модель Стефані Марі має майже мільйон передплатників в Instagram. 25-річна уродженка каліфорнійського містечка Ірвайн раз по раз збирає сотні лайків своїми розкішними фотографіями.
Дівчина працює фітнес-тренером в одному з тренажерних залів і на своєму прикладі показує, яким буває ідеальне тіло.
Ханна Полайтс
1,3 млн підписників
Ханна Полайтс - модель і інстаблогерша з Австралії. У неї 1,3 мільйона абонентів в інстаграме, і це не дивно: дівчина виглядає приголомшливо і цілими днями позує в купальниках, демонструючи фігуру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз порадувала шанувальників гарячими знімками в бікіні, позуючи в воді.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.