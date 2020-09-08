Топ-7 щасливих зіркових пар з різницею у віці понад 20 років

Зіркові пари з великою різницею у віці часто піддаються критиці, а їхні стосунки завжди перебувають в центрі уваги. Нещодавно причиною для обговорень став і роман українки Анастасії Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Уханя (Китай) в лютому 2020 року через наявність песика, з головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком, який старший на 20 років. Посадовець покинув сім'ю заради моделі, зараз пара вже заручена.

Тому OBOZREVATEL зібрав список українських, російських і голлівудських знаменитостей, чиї шлюби довели, що головне не цифра в паспорті, а справжнє кохання.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова (28 років)

У травні 2020 року 54-річний народний артист України зіграв весілля зі своєю 26-річною концертною директоркою. Це вже четвертий шлюб співака. Павлік зізнався, що навіть старший за маму своєї коханої, але його це не хвилює. А дружина артиста відзначила, що він ще переживе її, адже має міцне здоров'я.

Павлік і Реп'яхова. Instagram Віктора Павліка

Констянтин Меладзе та Віра Брежнєва (21 рік)

Чутки про їхній роман з'явилися ще тоді, коли Віра була солісткою гурту "ВІА Гра", продюсером якого був Меладзе. Проте співачка завжди запевняла, що між ними тільки робочі відносини. Згодом пара перестала приховувати свій роман, а восени 2015 року відправилася в Італію, щоб зіграти весілля.

У 2019 році про співачку та її чоловіка знову поширили чутки, але цього разу вже про розлучення. У мережі були розмови, що Меладзе кидає Брежнєву заради учасниці "ВІА Гри" Еріки Герцег. Але тоді виявилося, що співачка збирається заміж за іншого обранця.

Брежнєва і Меладзе. ГолосUA

Микола Тищенко та Алла Барановська (23 роки)

Пара приховувала свої стосунки два роки, а в 2016 році вони одружилися. Про "молоде" кохання Тищенко стало відомо через рік після таємного весілля. Барановська зізналася, що абсолютно не відчуває великої різниці у віці з ним. Подружжя виховує сина Давида.

Барановська і Тищенко. Instagram Алли Барановської

Андрій Кончаловський та Юлія Висоцька (35 років)

Знайомство пари відбулося в Сочі (Росія) в 1996 році. У 1998 році вони одружилися, через рік у них народилася дочка Марія, а в 2003-му – син Петро. Відзначимо, що Юлія молодша на 7 років від старшого сина свого чоловіка Єгора Кончаловського.

Кончаловський і Висоцька. tochka.net

Алла Пугачова та Максим Галкін (28 років)

Подружжя познайомилося в 2001 році завдяки колишньому чоловіку артистки Філіпу Кіркорову. У листопаді 2005 року Пугачова розлучилася зі співаком. Тоді її роман обговорювала вся країна. Офіційно пара зареєструвала свої відносини 23 грудня 2011 року. У 2013-му сурогатна мати народила знаменитостям близнят Єлизавету і Гаррі.

Пугачова і Галкін. goodhouse.ru

Річард Гір і Алехандра Сільва (34 роки)

У травні 2020 року пара відсвяткувала другу річницю весілля. Вони познайомилися в 2015 році через кілька місяців після офіційного розлучення актора з моделлю Кері Ловелл. А вже в лютому 2019 року на світ з'явився їхній перший спільний син Алехандро, а зовсім нещодавно Сільва народила другу дитину.

Річард Гір з дружиною Алехандрою. segodnya.ua

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс (25 років)

Зірки народилися в один день – 25 вересня, тільки з різницею у 25 років. Однак цифри в паспорті не стали перешкодою для їхнього кохання, яке триває понад 20 років. Заради зірки "Маски Зорро" популярний режисер пішов із сім'ї. Пара пройшла разом через рак чоловіка та кілька тяжких депресій акторки. Зараз вони виховують двох спільних дітей: Ділана Майкла та Керіс Зету.

Дуглас і Зета-Джонс. ivona.bigmir.net

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чиї предки емігрували з Російської імперії та Радянського Союзу. Так, серед них є відомий актор Леонардо ДіКапріо, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу й інші.

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