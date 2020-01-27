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27 січня • оновлено в 22:50
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Топ-10 найбільш пікантних фото Ірини Шейк

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Знаменита російська фотомодель і актриса Ірина Шайхлісламова (більш відома під псевдонімом Ірина Шейк) регулярно оголюється на камеру.

Ми зібрали десяток кращих її еротичних фото з Instagram.

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Як відомо, Ірина народилася в 1986 році і на початку 2020 року їй виповнилося 34 роки. Її зріст становить 178 см, а вага - всього 53 кілограми, внаслідок чого параметри її фігури практично ідентичні ідеальним 90/60/90.

Модель має суміш татарських і російських коренів, через що має досить специфічну зовнішність. Її помітили під час навчання в коледжі в Челябінську, що і дало старт кар'єри Ірини.

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Дивіться найяскравіші гарячі фото з тих, що вона публікувала в мережі:

10th year # SIswim2016 out now💦

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

When u learn that #blondeshavemorefun with @mertalas and @macpiggott 🏓✨ @voguerussia @semrarussell @shayashual @isamayaffrench @thelionsny

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

Missing summer☀️💦

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

Saturday ...

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

@intimissimiofficial

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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