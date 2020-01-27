Топ-10 найбільш пікантних фото Ірини Шейк

Знаменита російська фотомодель і актриса Ірина Шайхлісламова (більш відома під псевдонімом Ірина Шейк) регулярно оголюється на камеру.

Ми зібрали десяток кращих її еротичних фото з Instagram.

Як відомо, Ірина народилася в 1986 році і на початку 2020 року їй виповнилося 34 роки. Її зріст становить 178 см, а вага - всього 53 кілограми, внаслідок чого параметри її фігури практично ідентичні ідеальним 90/60/90.

Модель має суміш татарських і російських коренів, через що має досить специфічну зовнішність. Її помітили під час навчання в коледжі в Челябінську, що і дало старт кар'єри Ірини.

Дивіться найяскравіші гарячі фото з тих, що вона публікувала в мережі:

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