Під час другого етапу вокальних боїв у шоу "Голос країни" Тоня Сова та Сергій Асафатов довели до сліз суддів проекту.

Так, українська Біллі Айліш і найсексуальніший голос шоу виконали пісню Басти "Сансара". Ролик був опублікований на офіційному каналі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Асафатов і Тоня Сова кадр з відео

Своїм зворушливим виступом учасники викликали справжній фурор. Зокрема, пісня у виконанні Тоні й Сергія довела до сліз Monatik і Тіну Кароль.

"З моєї команди ніхто душевніше й чесніше не зміг би передати. Тоня, ти на моїх очах стала такою сильною, я пишаюся тобою. Сергій, я захоплююся тим, що ти – людина, яка пройшла величезний шлях, залишаєшся з добрими очима", – сказав Monatik.

Monatik кадр з відео

Боротьбу за перемогу в команді Monatik продовжив Сергій Асафатов. Однак Тоня Сова також не покинула шоу – учасницю "вкрали" Настя Каменських і Потап.

"Я хочу, щоб ти мотивувала далі людей", – сказала Настя.

Тоня Сова кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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