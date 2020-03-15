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15 березня • оновлено в 23:38
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Тоня Сова й Сергій Асафатов довели до сліз суддів "Голос країни"

3.7т
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Під час другого етапу вокальних боїв у шоу "Голос країни" Тоня Сова та Сергій Асафатов довели до сліз суддів проекту.

Так, українська Біллі Айліш і найсексуальніший голос шоу виконали пісню Басти "Сансара". Ролик був опублікований на офіційному каналі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Асафатов і Тоня Сова

Сергій Асафатов і Тоня Сова

кадр з відео

Своїм зворушливим виступом учасники викликали справжній фурор. Зокрема, пісня у виконанні Тоні й Сергія довела до сліз Monatik і Тіну Кароль.

"З моєї команди ніхто душевніше й чесніше не зміг би передати. Тоня, ти на моїх очах стала такою сильною, я пишаюся тобою. Сергій, я захоплююся тим, що ти – людина, яка пройшла величезний шлях, залишаєшся з добрими очима", – сказав Monatik.

Monatik

Monatik

кадр з відео

Боротьбу за перемогу в команді Monatik продовжив Сергій Асафатов. Однак Тоня Сова також не покинула шоу учасницю "вкрали" Настя Каменських і Потап.

"Я хочу, щоб ти мотивувала далі людей", – сказала Настя.

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Особа
MONATIK
Місце
Україна
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