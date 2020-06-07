Тому Джонсу виповнилося 80 років: спливли архівні фото
Автору легендарного хіта "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, більш відомому як Том Джонс, 7 червня виповнилося 80 років.
Видання gazeta.ru опублікувало архівні фото співака, зазначивши, що артист випустив понад 40 студійних альбомів, знявся в епізодах ряду фільмів і серіалів, а також кілька років вів власне телешоу This Is Tom Jones.
У числі головних хітів Джонса – "She's a Lady", "Kiss" і "Sexbomb". Його пісні багаторазово займали лідируючі позиції в британських і американських чартах, а сам артист не раз ставав лауреатом престижних професійних нагород.
Свої музичні досягнення артист на початку нульових отримав з рук королеви Великобританії Орден Британської Імперії. З 2012 році музикант також є наставником в британській версії шоу "Голос".
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.