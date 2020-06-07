Головна Новини
7 червня • оновлено в 18:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Тому Джонсу виповнилося 80 років: спливли архівні фото

2.7т
Читати матеріал російською

Автору легендарного хіта "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, більш відомому як Том Джонс, 7 червня виповнилося 80 років.

Видання gazeta.ru опублікувало архівні фото співака, зазначивши, що артист випустив понад 40 студійних альбомів, знявся в епізодах ряду фільмів і серіалів, а також кілька років вів власне телешоу This Is Tom Jones.

У числі головних хітів Джонса – "She's a Lady", "Kiss" і "Sexbomb". Його пісні багаторазово займали лідируючі позиції в британських і американських чартах, а сам артист не раз ставав лауреатом престижних професійних нагород.

Автору хіта "Sexbomb" виповнилося 80 років: спливли архівні фото

Свої музичні досягнення артист на початку нульових отримав з рук королеви Великобританії Орден Британської Імперії. З 2012 році музикант також є наставником в британській версії шоу "Голос".

Том Джонс

Том Джонс

Global Look Press

Том Джонс 1966 рік

Том Джонс 1966 рік

Global Look Press

Джонс розмовляє королевою Єлизаветою II перед виступом в лондонському Палладіумі, 1968 рік

Джонс розмовляє королевою Єлизаветою II перед виступом в лондонському Палладіумі, 1968 рік

Global Look Press

Джонс на фестивалі в Гластонбері, 2009 рік

Джонс на фестивалі в Гластонбері, 2009 рік

Global Look Press

Вечірка з нагоди дня народження Тома Джонса в Лас-Вегасі, 1974 рік

Вечірка з нагоди дня народження Тома Джонса в Лас-Вегасі, 1974 рік

AP

Джонс у басейну свого будинку в районі Бел-Ейр у Лос-Анджелесі, 1980 рік

Джонс у басейну свого будинку в районі Бел-Ейр у Лос-Анджелесі, 1980 рік

AP

Джонс під час виступу в Мюнхені, 1968 рік

Джонс під час виступу в Мюнхені, 1968 рік

AP

Директор звукозаписної компанії Teldec Курт Ріхтер вручає "Золоту платівку" 1968 року Джонсу в Німеччині

Директор звукозаписної компанії Teldec Курт Ріхтер вручає "Золоту платівку" 1968 року Джонсу в Німеччині

AP

Джонс під час пресконференції Парижі, 1976 рік

Джонс під час пресконференції Парижі, 1976 рік

AP

Джонс у Палаці Конгресів в Парижі, 1976 рік

Джонс у Палаці Конгресів в Парижі, 1976 рік

Eustache Cardenas / AP

Джонс і Рікардо Монтальбан на знімальному майданчику фільму "Острів фантазій", 1984 рік

Джонс і Рікардо Монтальбан на знімальному майданчику фільму "Острів фантазій", 1984 рік

AP

Том Джонс і Джон Бон Джові під час церемонії вручення нагород Залу слави авторів пісень в Нью-Йорку, 2009 рік

Том Джонс і Джон Бон Джові під час церемонії вручення нагород Залу слави авторів пісень в Нью-Йорку, 2009 рік

AP

Джонс під час фотоколажу для The Voice UK в Лондоні, 2014 рік

Джонс під час фотоколажу для The Voice UK в Лондоні, 2014 рік

AP

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги