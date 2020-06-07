Автору хіта "Sexbomb" виповнилося 80 років: спливли архівні фото

Автору легендарного хіта "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, більш відомому як Том Джонс, 7 червня виповнилося 80 років.

Видання gazeta.ru опублікувало архівні фото співака, зазначивши, що артист випустив понад 40 студійних альбомів, знявся в епізодах ряду фільмів і серіалів, а також кілька років вів власне телешоу This Is Tom Jones.

У числі головних хітів Джонса – "She's a Lady", "Kiss" і "Sexbomb". Його пісні багаторазово займали лідируючі позиції в британських і американських чартах, а сам артист не раз ставав лауреатом престижних професійних нагород.

Свої музичні досягнення артист на початку нульових отримав з рук королеви Великобританії Орден Британської Імперії. З 2012 році музикант також є наставником в британській версії шоу "Голос".

Том Джонс Global Look Press

Том Джонс 1966 рік Global Look Press

Джонс розмовляє королевою Єлизаветою II перед виступом в лондонському Палладіумі, 1968 рік Global Look Press

Джонс на фестивалі в Гластонбері, 2009 рік Global Look Press

Вечірка з нагоди дня народження Тома Джонса в Лас-Вегасі, 1974 рік AP

Джонс у басейну свого будинку в районі Бел-Ейр у Лос-Анджелесі, 1980 рік AP

Джонс під час виступу в Мюнхені, 1968 рік AP

Директор звукозаписної компанії Teldec Курт Ріхтер вручає "Золоту платівку" 1968 року Джонсу в Німеччині AP

Джонс під час пресконференції Парижі, 1976 рік AP

Джонс у Палаці Конгресів в Парижі, 1976 рік Eustache Cardenas / AP

Джонс і Рікардо Монтальбан на знімальному майданчику фільму "Острів фантазій", 1984 рік AP

Том Джонс і Джон Бон Джові під час церемонії вручення нагород Залу слави авторів пісень в Нью-Йорку, 2009 рік AP

Джонс під час фотоколажу для The Voice UK в Лондоні, 2014 рік AP

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

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