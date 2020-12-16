Том Круз обматюкав знімальну групу через недотримання карантинних правил: у мережі з'явилося відео

Зірка Голлівуду Том Круз нецензурно висловився у бік знімальної групи фільму "Місія нездійсненна". Як з'ясувалося, його не влаштувало те, що вони не дотримуються санітарної дистанції у період пандемії коронавірусу.

Так, працівники майданчики підходять один до одного ближче, ніж належить за правилами. Крім того, вони були без медичних масок. Про це повідомляє видання The Sun (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб я більше ніколи цього не бачив! А якщо я хоч ще раз побачу це, ви будете звільнені! Якщо хоч хтось у команді це зробить, для вас все скінчено. Ти, бл@ь! Ніколи цього не роби. Ніяких вибачень. Ви можете це розповісти людям, які залишилися без еб@ого будинку, тому що вся індустрія загнулася", – висловився актор.

Нагадаємо, Том Круз – американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Також він триразовий володар премії "Золотий глобус" і номінант на премію "Оскар". Вершиною його акторської майстерності вважається робота в драмі "Магнолія", яка отримала безліч нагород.

Стало відомо, що Том Круз планує відправитися в космос заради зйомок фінальної частини фільму "Місія нездійсненна".

Також актор проїхався на даху потяга під час зйомок цього фільму.

Відзначимо, "Місія нездійсненна" – це серія фільмів-бойовиків, що складається з шести частин, випущених з 1996 по 2022 рік і заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету – історія агента Ітана Ханта, якого грає Том Круз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що фільм "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі не зніматимуть в Україні. Для зйомок були знайдені більш підходящі локації в інших країнах.