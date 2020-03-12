Син американського актора Тома Генкса, який разом з дружиною Рітою Вілсон заразився коронавірусом, Чет розповів подробиці про стан батьків.

Так, відповідне відео хлопець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Том Генкс і Ріта Вілсон Getty

У ролику Чет зізнався, що з батьками все гаразд, але вони потребують медичної допомоги.

"Так, це правда. У моїх батьків підтвердили коронавірус, це божевілля. Зараз вони обидвоє в Австралії, мій батько перебував там на зйомках фільму. Я говорив з ними по телефону. Вони сказали, що з ними все добре, вони не почуваються сильно хворими, не почуваються погано, але, звісно, потребують медичної допомоги. Я ціную, що ви хвилюєтеся. Думаю, все буде добре. Будьте обережні", – повідомив хлопець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка.

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