Сестра американського актора Гома Хенкса Сандра, який заразився коронавірусом, розповіла подробиці про його стан.

Так, за словами жінки, "він почувається не дуже добре, але все ще в порядку". Про це вона повідомила виданню Daily Mail.

Том Генкс Фото: bbc.com

"Я спілкувалася зі своїм братом. Він почувається не дуже добре, але все ще в порядку. Я шокована? Ні! Він актор, а не Бог. Але медична допомога в Австралії хороша", – зазначила Сандра.

Нагадаємо: Том Генкс заразився коронавірусом в Австралії разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон. Тепер вони проводять час в самоізоляції.

Ріта Вілсон і Том Генкс Фото: instagram/tomhanks

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразилася голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко.

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