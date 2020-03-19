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19 березня • оновлено в 13:32
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Том Генкс заразився коронавірусом: сестра актора розкрила правду про його стан

1.7т
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Сестра американського актора Гома Хенкса Сандра, який заразився коронавірусом, розповіла подробиці про його стан.

Так, за словами жінки, "він почувається не дуже добре, але все ще в порядку". Про це вона повідомила виданню Daily Mail.

Том Генкс

Том Генкс

Фото: bbc.com

"Я спілкувалася зі своїм братом. Він почувається не дуже добре, але все ще в порядку. Я шокована? Ні! Він актор, а не Бог. Але медична допомога в Австралії хороша", – зазначила Сандра.

Нагадаємо: Том Генкс заразився коронавірусом в Австралії разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон. Тепер вони проводять час в самоізоляції.

Ріта Вілсон і Том Генкс

Ріта Вілсон і Том Генкс

Фото: instagram/tomhanks

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразилася голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко.

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Автор
Крістіна Долматова
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