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Токарєв перед смертю пережив потужний стрес: спливли скандальні деталі

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Незадовго до смерті відомий російський шансоньє Віллі Токарєв пережив потужний стрес.

Про це в коментарі "Телепрограмі" розповів близький друг покійного Володимир Михайлов, уточнивши, що музикант так і не зміг оговтатися.

За його словами, Токарев зіткнувся з аферистами, які переконали його придбати "унікальний" підсилювач звуку для музичної студії в його квартирі. Музикантові довелося заплатити за апаратуру 27 тисяч доларів, і тільки пізніше стало зрозуміло, що його обдурили.

Віллі Токарєв

Віллі Токарєв

instagram / willi_tokarev

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Як з'ясувалося, шахраї продали шансоньє непотрібну річ, яка не могла стати в нагоді у роботі. У зв'язку з цим Токарєв звернувся до Михайлова, попросивши про допомогу в затриманні зловмисників. Він хотів, щоб ті повернули хоча б половину від загальної суми.

Михайлов пояснив, що останнім часом у музиканта було не дуже добре з грошима, тому втрата попросить вдарила по бюджету.

Токарєв

Токарєв

instagram / willi_tokarev

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні статки.

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Особа
Віллі Токарєв
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес шахраї
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