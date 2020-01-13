"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику

Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками черговими відвертими фото.
Так, на них зірка позувала в чорному купальнику, продемонструвавши пишні груди та підтягнуту фігуру. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко у відвертому купальнику
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Зазначимо, що шанувальники Тодоренко прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали зірку компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Регіна Тодоренко засвітила пишні груди
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії
Фото: instagram/reginatodorenko
Спокуслива Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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