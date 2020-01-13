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13 січня • оновлено в 11:42
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"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику

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Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками черговими відвертими фото.

Так, на них зірка позувала в чорному купальнику, продемонструвавши пишні груди та підтягнуту фігуру. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

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Зазначимо, що шанувальники Тодоренко прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали зірку компліментами.

"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику
"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику
"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику
"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Фото: instagram/reginatodorenko

Спокуслива Регіна Тодоренко

Спокуслива Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Регіна Тодоренко
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Дудко Олег
Дудко Олег
Когда уже обоз начнет порноролики размещать?
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