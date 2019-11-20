Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому боді, продемонструвавши спокусливу фігуру. Свій образ Тодоренко доповнила шкіряною курткою, яку накинула на плече та аксесуаром у вигляді нашийника.

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

"Forbes стверджує, що ця дівчина, що на фото, входить у десятку найбільш високооплачуваних блогерів в Instagram... Ну, що ж, оскільки так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація!" — написала співачка.

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії Фото: instagram/reginatodorenko

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Регіни. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/reginatodorenko

Спокуслива Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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