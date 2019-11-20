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20 листопада • оновлено в 19:23
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Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото

1.7т
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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому боді, продемонструвавши спокусливу фігуру. Свій образ Тодоренко доповнила шкіряною курткою, яку накинула на плече та аксесуаром у вигляді нашийника.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

"Forbes стверджує, що ця дівчина, що на фото, входить у десятку найбільш високооплачуваних блогерів в Instagram... Ну, що ж, оскільки так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація!" — написала співачка.

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Фото: instagram/reginatodorenko

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Регіни. Вони засипали її компліментами.

Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото
Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото
Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото
Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото
Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/reginatodorenko

Спокуслива Регіна Тодоренко

Спокуслива Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Регіна Тодоренко
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