Напівгола і в шкіряному нашийнику: Тодоренко вразила мережу пікантним фото

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому боді, продемонструвавши спокусливу фігуру. Свій образ Тодоренко доповнила шкіряною курткою, яку накинула на плече та аксесуаром у вигляді нашийника.
Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
"Forbes стверджує, що ця дівчина, що на фото, входить у десятку найбільш високооплачуваних блогерів в Instagram... Ну, що ж, оскільки так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація!" — написала співачка.
Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії
Фото: instagram/reginatodorenko
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Регіни. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/reginatodorenko
Спокуслива Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко засвітила пишні груди
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко у відвертому купальнику
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко засвітила пишні груди
Фото: instagram/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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