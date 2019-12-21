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21 грудня • оновлено в 10:51
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"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала в білому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони написали багато компліментів її зовнішності та навіть зазначили, що розгледіли на фото сосок.

"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику
"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику
"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику
"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику
"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Фото: instagram/reginatodorenko

Спокуслива Регіна Тодоренко

Спокуслива Регіна Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала підтягнуту фігуру

Регіна Тодоренко продемонструвала підтягнуту фігуру

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Регіна Тодоренко
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