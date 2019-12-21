"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала в білому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони написали багато компліментів її зовнішності та навіть зазначили, що розгледіли на фото сосок.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко у відвертому купальнику
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко засвітила пишні груди
Фото: instagram/reginatodorenko
Спокуслива Регіна Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко продемонструвала підтягнуту фігуру
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру
Фото: instagram/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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