"Сосок видно!" Тодоренко вразила мережу пікантним фото в купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала в білому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото: instagram/reginatodorenko

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони написали багато компліментів її зовнішності та навіть зазначили, що розгледіли на фото сосок.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Регіна Тодоренко в пікантній фотосесії Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди Фото: instagram/reginatodorenko

Спокуслива Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продемонструвала підтягнуту фігуру Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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