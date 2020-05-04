Телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила в гучний скандал через свої висловлювання в інтерв'ю, випустила фільм про домашнє насильство, який називається "А що я зробила, щоб допомогти?"

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі знаменитості (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

"Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з експертами в області домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися забобонів у цьому питанні і – найголовніше – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось з ваших знайомих", – пише Тодоренко на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко кадр з відео

Крім того, Регіна вперше висловилася щодо позбавлення титулу й рекламних контрактів:

"Можливо, в один день потрібно було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, отже все було не дарма".

Регіна Тодоренко кадр з відео

Примітно, що менше, ніж за добу, фільм подивилося майже мільйон користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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