Головна Новини
4 травня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Тодоренко вперше прокоментувала позбавлення титулу через скандал

14т
Читати матеріал російською

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила в гучний скандал через свої висловлювання в інтерв'ю, випустила фільм про домашнє насильство, який називається "А що я зробила, щоб допомогти?"

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі знаменитості (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

"Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з експертами в області домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися забобонів у цьому питанні і – найголовніше – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось з ваших знайомих", – пише Тодоренко на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

кадр з відео

Крім того, Регіна вперше висловилася щодо позбавлення титулу й рекламних контрактів:

"Можливо, в один день потрібно було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, отже все було не дарма".

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

кадр з відео

Примітно, що менше, ніж за добу, фільм подивилося майже мільйон користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
7
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги