Тодоренко вирішила створити фільм про домашнє насильство після гучного скандалу: зйомки зірвані
Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко, після гучного скандалу з висловлюваннями про домашнє насильство, вирішила зняти фільм присвячений цій проблемі.
Так, вона домовилася про зустріч з однією з найвідоміших блогерок-феміністок Олександрою Митрошиною, але за 10 хвилин до початку зйомок, телеведуча заявила, що не приїде.
"До мене через півгодини приїде Регіна Тодоренко зі знімальною командою брати у мене інтерв'ю для фільму про домашнє насильство. У п'ятницю воно вийде", – повідомила блогерка.
"За 10 хвилин до початку зйомок продюсер фільму подзвонив асистентці і скасував їх. Причину не повідомили, але в будь-якому випадку ініціатива класна", – написала Митрошина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх із психічно хворими людьми.