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29 квітня • оновлено в 19:04
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Тодоренко вирішила створити фільм про домашнє насильство після гучного скандалу: зйомки зірвані

1.2т
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Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко, після гучного скандалу з висловлюваннями про домашнє насильство, вирішила зняти фільм присвячений цій проблемі.

Так, вона домовилася про зустріч з однією з найвідоміших блогерок-феміністок Олександрою Митрошиною, але за 10 хвилин до початку зйомок, телеведуча заявила, що не приїде.

Тодоренко вирішила зняти фільм про домашнє насильство після гучного скандалу
"До мене через півгодини приїде Регіна Тодоренко зі знімальною командою брати у мене інтерв'ю для фільму про домашнє насильство. У п'ятницю воно вийде", – повідомила блогерка.

"За 10 хвилин до початку зйомок продюсер фільму подзвонив асистентці і скасував їх. Причину не повідомили, але в будь-якому випадку ініціатива класна", – написала Митрошина.
Тодоренко вирішила зняти фільм про домашнє насильство після гучного скандалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх із психічно хворими людьми.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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