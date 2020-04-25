Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яку напередодні Журнал Glamour позбавив звання "Жінка року" через скандальні висловлювання про домашнє насильство, знову звернулася до підписників.

У пості на своїй сторінці у Instagram вона вибачилася за слова про те, що жінки самі несуть відповідальність за те, що чоловіки піднімають на них руку. Тодоренко зазначила, що виступає проти будь-яких форм насильства.

Ведуча зізналася, що не підозрювала про масштаби проблеми і "мерзенні реалії", у яких живуть багато жінок.

Регіна Тодоренко Фото: instagram / reginatodorenko

"Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися", – написала вона.

Тодоренко також повідомила, що її висловлювання нібито змусило багатьох жінок перестати мовчати.

"Так, я оступилася і помилилася! Але я вдячна своєму дурному язику за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Тепер мій майданчик у інстаграмі стане будинком для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде замовчувати!" – йдеться в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценіеце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.