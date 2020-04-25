Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яку напередодні Журнал Glamour позбавив звання "Жінка року" через скандальні висловлювання про домашнє насильство, знову звернулася до підписників.
У пості на своїй сторінці у Instagram вона вибачилася за слова про те, що жінки самі несуть відповідальність за те, що чоловіки піднімають на них руку. Тодоренко зазначила, що виступає проти будь-яких форм насильства.
Ведуча зізналася, що не підозрювала про масштаби проблеми і "мерзенні реалії", у яких живуть багато жінок.
Регіна Тодоренко
Фото: instagram / reginatodorenko
"Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися", – написала вона.
Тодоренко також повідомила, що її висловлювання нібито змусило багатьох жінок перестати мовчати.
"Так, я оступилася і помилилася! Але я вдячна своєму дурному язику за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Тепер мій майданчик у інстаграмі стане будинком для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде замовчувати!" – йдеться в пості.
Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися. Так, я оступилася і помилилася !!!! Але я вдячна своєму дурному мови за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Спасибі, що ви показали мені мерзенні реалії, про які я навіть не підозрювала в силу своєї необізнаності і неосвіченості. Тепер моя майданчик в Інстаграм стане будинком для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде замовчувати! До вчорашнього моменту я не розуміла масштаб проблеми домашнього насильства. За цю добу, отримавши тисячі історій реальних жінок, я зв'язалася з представниками фондів (Центр "Насілію.нет", Центр допомоги пережили сексуальне насильство "Сестри", Кризовий Центр для Жінок, "ТинеОдна"), що підтримують жінок, які зазнали домашнього насильства, щоб спільними СИЛАМИ доносити цю проблему до суспільства, а головне - виробити кроки по її викорінення! Жінці в такій ситуації потрібна допомога, а не рада дівчата з ОБКЛАДИНКИ !!! Прошу пробачити мене, якщо таке можна пробачити. 🙏🏻 Дякую.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценіеце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.
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