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25 квітня • оновлено в 23:13
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Тодоренко виправдалася за скандал з домашнім насильством

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Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яку напередодні Журнал Glamour позбавив звання "Жінка року" через скандальні висловлювання про домашнє насильство, знову звернулася до підписників.

У пості на своїй сторінці у Instagram вона вибачилася за слова про те, що жінки самі несуть відповідальність за те, що чоловіки піднімають на них руку. Тодоренко зазначила, що виступає проти будь-яких форм насильства.

Ведуча зізналася, що не підозрювала про масштаби проблеми і "мерзенні реалії", у яких живуть багато жінок.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram / reginatodorenko

"Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися", – написала вона.

Тодоренко також повідомила, що її висловлювання нібито змусило багатьох жінок перестати мовчати.

"Так, я оступилася і помилилася! Але я вдячна своєму дурному язику за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Тепер мій майданчик у інстаграмі стане будинком для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде замовчувати!" – йдеться в пості.

Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися. Так, я оступилася і помилилася !!!! Але я вдячна своєму дурному мови за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Спасибі, що ви показали мені мерзенні реалії, про які я навіть не підозрювала в силу своєї необізнаності і неосвіченості. Тепер моя майданчик в Інстаграм стане будинком для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде замовчувати! До вчорашнього моменту я не розуміла масштаб проблеми домашнього насильства. За цю добу, отримавши тисячі історій реальних жінок, я зв'язалася з представниками фондів (Центр "Насілію.нет", Центр допомоги пережили сексуальне насильство "Сестри", Кризовий Центр для Жінок, "ТинеОдна"), що підтримують жінок, які зазнали домашнього насильства, щоб спільними СИЛАМИ доносити цю проблему до суспільства, а головне - виробити кроки по її викорінення! Жінці в такій ситуації потрібна допомога, а не рада дівчата з ОБКЛАДИНКИ !!! Прошу пробачити мене, якщо таке можна пробачити. 🙏🏻 Дякую.

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценіеце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пля! Кому эта безмозглая самка интересна?
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Julius Evola
Julius Evola
Кацaп Кацaпыч, ты лижеш ее каблуки
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Разлагающийся монстр
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