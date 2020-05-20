Тодоренко віддала свою нагороду росіянці, якій чоловік відрубав руки: реакція жінки

Анна Міхно люди 08:58, 20.05.2020 Оновлено: 09:24, 20.05.2020

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила в скандал через слова про домашнє насильство, віддала свою статуетку "Жінка року" росіянці Маргариті Грачовій, якій чоловік у 2017 році відрубав кисті рук через ревнощі.

Про вчинок Регіни розповіла сама жінка на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко
Instagram @reginatodorenko

За словами Маргарити, для неї статуетка нічого не означає:

"Чесно, для мене ця нагорода нічого не означає. І під час відеоспілкування з Регіною (коли вона знімала фільм) я відразу сказала: "Статуетка мені не потрібна" і жартома додала: "Краще костюм панди, у мене молодший син їх обожнює". Про панд згадала, оскільки чоловік Регіни виступав у шоу "Маски" в костюмі панди. Ось тепер я володар важкої статуетки з написом "Жінка року-2019" і двох прекрасних костюмів панд! Навіть після зради я не втратила віру в людей. І тільки час нам покаже всю справжність дій Регіни Тодоренко".

Маргарита Грачова
Instagram @ margoritka1211

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маргарита Грачова здивувала реакцією на скандал із телеведучою Регіною Тодоренко через її слова про домашнє насильство.

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