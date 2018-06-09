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СпортLady

Тодоренко вагітна? Зірка показала кругленький живіт у Москві

3.9тЧитати новину російською

Телеведуча Регіна Тодоренко вийшла на червону доріжку "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" в Москві в пишній сукні, яка підкреслювала кругленький живіт.

У таблоїдах і соцмережах моментально заговорили про вагітність зоряної українки, публікуючи знімки в невдалому ракурсі. (Також опубліковано її відеозвернення. Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

Регіна Тодоренко

"Сьогодні нагородила Елджі в номінації "Прорив року". Я вірю, що зовсім скоро я теж зроблю прорив! 29го червня - день Х", - підписала телеведуча один зі знімків на своїй сторінці в Instagram.

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У свою чергу, Тодоренко швидко спростувала чутки про вагітність, записавши відповідний ролик.

"Хлопці, досить розпускати чутки! Це вже злить. Шоу "П'ятниця з Регіною" - це моє дітище, саме його я виношувала 9 місяців, а то й рік! І нарешті "мене можна привітати" - 29го червня прем'єра відбудеться на каналі. Дякую моїм адекватним і розумним фанам, які хоч не лінуються заглядати в акаунти, які я публікую і помічають хештеги", - підписала вона відео, на якому показує, як змінюється в цій сукні животик на кругленький і плоский.

Хлопці, досить розпускати чутки! Це вже злить 🤬😤🤬😤 Шоу # ПятніцаСРегіной @prtshow - це моє дітище, саме його я виношувала 9 місяців, а то і рік! І нарешті "МЕНЕ можна вітати" - 29го червня Прем'єра відбудеться на каналі @fridaytv # регінатодоренко #reginatodorenko # регінапутешественніца🌎🌏🌍 Дякую моїм адекватним і розумним фанам, які хоч не лінуються заглядати в акаунти, які я публікую і помічають хештеги # 29июн # п'ятницю

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко з'явилася на російській премії Fashion People Awards 2018 у вбранні, який розкритикували її передплатники.

Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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