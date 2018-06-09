Тодоренко вагітна? Зірка показала кругленький живіт у Москві

Телеведуча Регіна Тодоренко вийшла на червону доріжку "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" в Москві в пишній сукні, яка підкреслювала кругленький живіт.

У таблоїдах і соцмережах моментально заговорили про вагітність зоряної українки, публікуючи знімки в невдалому ракурсі. (Також опубліковано її відеозвернення. Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

Регіна Тодоренко

"Сьогодні нагородила Елджі в номінації "Прорив року". Я вірю, що зовсім скоро я теж зроблю прорив! 29го червня - день Х", - підписала телеведуча один зі знімків на своїй сторінці в Instagram.

У свою чергу, Тодоренко швидко спростувала чутки про вагітність, записавши відповідний ролик.

"Хлопці, досить розпускати чутки! Це вже злить. Шоу "П'ятниця з Регіною" - це моє дітище, саме його я виношувала 9 місяців, а то й рік! І нарешті "мене можна привітати" - 29го червня прем'єра відбудеться на каналі. Дякую моїм адекватним і розумним фанам, які хоч не лінуються заглядати в акаунти, які я публікую і помічають хештеги", - підписала вона відео, на якому показує, як змінюється в цій сукні животик на кругленький і плоский.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко з'явилася на російській премії Fashion People Awards 2018 у вбранні, який розкритикували її передплатники.