Тодоренко розповіла про проблеми в шлюбі з Топаловим

Obozrevatel Люди 12:58, 21.11.2020 Оновлено: 13:23, 21.11.2020

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко заговорила про проблеми в шлюбі з чоловіком Владом Топаловим.

Знаменитість розповіла в прямому ефірі з психологом в своєму блозі про те, що вони з чоловіком працюють над стосунками, вчаться слухати і чути один одного. А складні ситуації подружжя опрацьовує з фахівцем.

Тодоренко зізналася, що у них в парі часто бувають сварки, особливо коли справа стосується виховання дитини.

"Є моменти, на які ми маємо полярні точки зору і ми не можемо прийти до спільного знаменника. У такі моменти дуже хочеться розлучитися", – зізналася Тодоренко.

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і їхнім сином.
Instagram Тодоренко.

Водночас Топалов і Тодоренко запевняють, що в їхньому шлюбі немає місця для ревнощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко і Топалов заговорили про народження другої дитини.

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