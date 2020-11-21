Тодоренко розповіла про проблеми в шлюбі з Топаловим

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко заговорила про проблеми в шлюбі з чоловіком Владом Топаловим.

Знаменитість розповіла в прямому ефірі з психологом в своєму блозі про те, що вони з чоловіком працюють над стосунками, вчаться слухати і чути один одного. А складні ситуації подружжя опрацьовує з фахівцем.

Тодоренко зізналася, що у них в парі часто бувають сварки, особливо коли справа стосується виховання дитини.

"Є моменти, на які ми маємо полярні точки зору і ми не можемо прийти до спільного знаменника. У такі моменти дуже хочеться розлучитися", – зізналася Тодоренко.

Водночас Топалов і Тодоренко запевняють, що в їхньому шлюбі немає місця для ревнощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко і Топалов заговорили про народження другої дитини.