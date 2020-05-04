Тодоренко розгромили в мережі через фільм про домашнє насильство

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила в гучний скандал через свої висловлювання в інтерв'ю, випустила фільм про домашнє насильство, який називається "А що я зробила, щоб допомогти?". У мережі на стрічку відреагували негативно і звинуватили артистку в нещирості.

Фільм Тодоренко опублікувала на своєму каналі в Youtube (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Коментарі до стрічки опублікувало видання "Факти".

Регіна Тодоренко Скріншот з відео

Тодоренко зазначила, що всі кошти від монетизації відео будуть спрямовані у фонди боротьби з домашнім насильством.

"Її фільм - це просто спроба виправити власну ситуацію, а не бажання допомогти жінкам, які зазнали домашнього насильства", "Жалюгідна брехуха без моральних принципів", "Вона просто хоче повернути свої бабки", "Не вірю. Просто безгрошів'ям запахло. Так?","Лукава і безсоромна, навіть при повному провалі намагається хайпанути і заробити", - коментують в мережі.

fakty.ua

fakty.ua

fakty.ua

fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.