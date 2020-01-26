Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками дивними фото. На них вона позувала сидячи в піжамі на унітазі.
Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
#mood Буває ж таке настрій, коли на все на💩 У вас як зараз справи? Невеликий звіт за сьогодні: 1. Зварила курячий бульйон 2. помалювати з сином 3. Замовила спец гри для малюків 4. З'їздили з Майклом в центр розвитку 5. Випила кави 6. Прослухала лекцію 7. Замовила продукти 8. Скайп-колл з журналістом ( дала інтерв'ю) 9. поговорити з аніматором про створення мультфільму. 10. вичитувати сценарій на завтрашній студентський форум в Мегаспорті. Хвилююся.
"Навіть на унітазі виглядаєш круто", "Регіна, ти красива на будь-якому фоні", "Фото на унітазі - це сильно", "Приголомшлива жінка", "Так, ось це настрій! Валянки, піжама, унітаз", "Я вас обожнюю! Ви найкраща", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура
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