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26 січня • оновлено в 11:48
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Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками дивними фото. На них вона позувала сидячи в піжамі на унітазі.

Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

instagram.com/reginatodorenko

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Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

instagram.com/reginatodorenko

#mood Буває ж таке настрій, коли на все на💩 У вас як зараз справи? Невеликий звіт за сьогодні: 1. Зварила курячий бульйон 2. помалювати з сином 3. Замовила спец гри для малюків 4. З'їздили з Майклом в центр розвитку 5. Випила кави 6. Прослухала лекцію 7. Замовила продукти 8. Скайп-колл з журналістом ( дала інтерв'ю) 9. поговорити з аніматором про створення мультфільму. 10. вичитувати сценарій на завтрашній студентський форум в Мегаспорті. Хвилююся.

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

"Навіть на унітазі виглядаєш круто", "Регіна, ти красива на будь-якому фоні", "Фото на унітазі - це сильно", "Приголомшлива жінка", "Так, ось це настрій! Валянки, піжама, унітаз", "Я вас обожнюю! Ви найкраща", - пишуть в мережі.

Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі
Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі
Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі
Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі
Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура

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Автор
Марія Дідик
Особа
Регіна Тодоренко
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