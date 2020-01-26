Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками дивними фото. На них вона позувала сидячи в піжамі на унітазі.

Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

"Навіть на унітазі виглядаєш круто", "Регіна, ти красива на будь-якому фоні", "Фото на унітазі - це сильно", "Приголомшлива жінка", "Так, ось це настрій! Валянки, піжама, унітаз", "Я вас обожнюю! Ви найкраща", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура

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