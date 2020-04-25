Тодоренко позбавили звання "Жінка року" після скандальних висловлювань про домашнє насильство

Журнал Glamour позбавив співачку і телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство.

Про це йдеться в офіційному Instagram-акаунті видання. "За 15 років, які ми з вами, ви дізналися наші цінності й розумієте, що ми уважно ставимося до вашої думки. Регіна Тодоренко більше не носить титул "Жінка року" Glamour. Будь-яке насильство, в тому числі булінг, неприпустимий. Дуже сподіваємося, що ви нас в цьому підтримуєте", – заявила редакція видання.

Регіна Тодоренко Фото: instagram / reginatodorenko

Зазначимо, що спочатку телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучний після гучного скандалу.

"Треба бути психічно хворою людиною, яка бере камеру і каже: "Боже, мій чоловік мене б'є!". Твій чоловік тебе б'є, а чому, ти не замислювалася? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", – заявляла Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили офіційно розлучитися стало відомо в лютому 2020 року. Прилучний підтвердив цю інформацію і заявив, що тепер їх об'єднують "тільки дружні стосунки". Муценієце пізніше розкрила причину їхнього розлучення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся