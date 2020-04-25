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25 квітня • оновлено в 17:29
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Тодоренко позбавили звання "Жінка року" після скандальних висловлювань про домашнє насильство

1.4т
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Журнал Glamour позбавив співачку і телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство.

Про це йдеться в офіційному Instagram-акаунті видання. "За 15 років, які ми з вами, ви дізналися наші цінності й розумієте, що ми уважно ставимося до вашої думки. Регіна Тодоренко більше не носить титул "Жінка року" Glamour. Будь-яке насильство, в тому числі булінг, неприпустимий. Дуже сподіваємося, що ви нас в цьому підтримуєте", – заявила редакція видання.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram / reginatodorenko

Тодоренко позбавили звання "Жінка року" після скандальних висловлювань про домашнє насильство

Зазначимо, що спочатку телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучний після гучного скандалу.

"Треба бути психічно хворою людиною, яка бере камеру і каже: "Боже, мій чоловік мене б'є!". Твій чоловік тебе б'є, а чому, ти не замислювалася? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", – заявляла Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили офіційно розлучитися стало відомо в лютому 2020 року. Прилучний підтвердив цю інформацію і заявив, що тепер їх об'єднують "тільки дружні стосунки". Муценієце пізніше розкрила причину їхнього розлучення.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Регіна Тодоренко
Теги
шоу-бизнес шоу
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