Тодоренко повертається в Україну працювати після скандалу в РФ

Співачка і ведуча Регіна Тодоренко з України, яка зараз проживає в Москві (Росія), буде вести рубрику про подорожі "Кралі в терміналі" на радіостанції "Люкс FM".

Зірка сподівається, що її поради та досвід стане в нагоді мандрівникам, коли кордони знову відкриють. Тодоренко вестиме програму разом із Василісою Рядних, пише Viva.ua,

"Мені завжди було цікаво спробувати себе в якості радіоведучої і вести програму українською мовою. Для мене робота на радіо – це абсолютно новий досвід!" – зазначила 30-річна знаменитість.

Тодоренко знову працюватиме в Україні TSN.ua

Відзначимо, що зірка чотири роки вела популярне тревел-шоу "Орел і решка", завдяки якому об'їздила майже всю земну кулю.

"Подорожі дуже сильно розвивають тебе, вони дають тобі багато енергії, надихають, мотивують, закохують. У подорожі ти можеш побачити світ з усіх боків, по-новому подивитися на звичні для тебе речі, познайомитися з абсолютно неймовірними людьми, їх культурою і традиціями", – додала Регіна.

Тодоренко працюватиме ведучою на радіостанції Экспресс газета

Нагадаємо, в прямому ефірі видання Peopletalk Тодоренко розкритикувала актрису Агату Муценієце, яка в лютому 2020 року розійшлася зі своїм чоловіком Павлом Прилучним. Вона заявила, що та хайпує на своєму розлученні. Тому Тодоренко виступила проти того, щоб жінки поливали брудом своїх чоловіків.

Згодом в інтерв'ю журналу Glamour ведуча розповіла, що жертви насильства в сім'ї винні в цьому самі. Їм подобається бути жертвами. За підрахунками росЗМІ, Тодоренко могла втратити до 40% всіх своїх доходів через висловлювання про домашнє насильство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі у Собчак Тодоренко розридалася, розповівши, що її чоловік наречений Влад Топалов, який раніше виступав на площі окупованого Луганську, не може потрапити до її батьків, які проживають в Україні. Згодом артистку звинуватили в хайпі на темі війни з Росією.