Тодоренко повернулася в "Орел і Решка" разом із російським актором із "Миротворця"

Українка Регіна Тодоренко повернулася в популярний проєкт "Орел і Решка". У новому сезоні її співведучим став російський шоумен Тимур Родрігез, який перебуває в базі "Миротворець" і раніше давав концерти в "Л/ДНР".

У новому сезоні "Орла і Решки" ведучі подорожуватимуть по Росії. Родрігез офіційно підтвердив інформацію про свою участь у проєкті виданню "СтарХит".

"На щастя для мене, "Орел і Решка" – це не перший проєкт у моїй кар'єрі, пов'язаний із подорожами. І тут мій досвід множиться на досвід Регіни. Мене не налякати легендами про тарганів, жуків і тривалими зйомками. До речі, ми з Регіною спробували дещо вкрай незвичайне. Мені сподобалося, а їй – ні. А ось стрибками в прірву, як це часто буває на зйомках "Решки", ми поки не займалися", – поділився шоумен.

Регіна Тодоренко і Тимур Родрігез у шоу "Орел і Решка". Peopletalk

Зазначимо, що Тимур Родрігез – відомий російський телеведучий і співак, раніше був резидентом Cоmedy Club. За "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними формуваннями територію України на Донбасі" його було внесено в базу "Миротворець". Родрігез у 2014 році виступав в окупованому Луганську, також брав участь у пропагандистських заходах у Росії та підтримував політику Путіна проти України.

Тимура Родрігеза внесено в базу "Миротворець" Сайт "Миротворця"

Підкреслимо, що новий сезон проєкту "Орел і Решка" про Росію створюється без участі української компанії TeenSpirit, яка і є творцем і власником прав на проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було розкрито гонорар телезірки Анастасії Івлєєвої за зйомки в шоу "Орел і Решка". Нагадаємо, що Івлєєву в програму повернули шанувальники – це був перший раз, коли фанати самі вибирали ведучу для шоу.