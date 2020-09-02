Тодоренко повернулася в "Орел і Решка" разом з російським актором з "Миротворця"

Українка Регіна Тодоренко повернулася в популярний проект "Орел і Решка". У новому сезоні її співведучим став російський шоумен Тимур Родрігез, який перебуває в базі "Миротворець" і раніше давав концерти в "Л/ДНР".

У новому сезоні "Орла і Решки" ведучі подорожуватимуть по Росії. Родрігез офіційно підтвердив інформацію про свою участь в проекті виданню "СтарХит".

"На щастя для мене, "Орел і Решка" – це не перший проект в моїй кар'єрі, пов'язаний з подорожами. І тут мій досвід множиться на досвід Регіни. Мене не налякати легендами про тарганів, жуків і тривалими зйомками. До речі, ми з Регіною спробували дещо вкрай незвичайне. Мені сподобалося, а їй – ні. А ось стрибками в прірву, як це часто буває на зйомках "Решки", ми поки не займалися", – поділився шоумен.

Регіна Тодоренко і Тимур Родрігез в шоу "Орел і Решка". Peopletalk

Відзначимо, Тимур Родрігез – відомий російський телеведучий і співак, раніше був резидентом Cоmedy Club. За "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними формуваннями територію України на Донбасі" був внесений в базу "Миротворець". Родрігез в 2014 році виступав в окупованому Луганську, також брав участь у пропагандистських заходах в Росії і підтримував політику Путіна проти України.

Тимур Родрігез внесений в базу "Миротворець" Сайт "Миротворця"

Підкреслимо, новий сезон "Орла і Решки" про Росію створюється без участі української компанії TeenSpirit, яка і є творцем і власником прав на проект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був розкритий гонорар телезірки Анастасії Івлєєвої за зйомки в шоу "Орел і Решка". Нагадаємо, Івлєєву в програму повернули шанувальники – це був перший раз, коли фанати самі вибирали ведучу для шоу.

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