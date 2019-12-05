"Як гарно і зворушливо!" Тодоренко показала, як годує сина грудьми

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко оригінально привітала сина Майкла з днем народження, опублікувавши фото, де годує його грудьми.
Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження всю нашу велику родину. Рівно рік тому до нас з небес спустився ангел! Його звуть Майкл, Мішель, Міша... Для мене це найбільше щастя — бути мамою такої чудової людини. Спасибі, що вибрав нас і так круто змінив життя. Ми з татом любимо тебе дуже сильно! Будь кращим за нас, вищим за нас, сильнішим і успішнішим. Просто будь собою, а ми підтримаємо тебе у всіх твоїх починаннях", — написала Тодоренко.
Регіна Тодоренко з сином Майклом
Фото: instagram/family.t_t
Регіна Тодоренко годує грудьми сина
Фото: instagram/reginatodorenko
Зазначимо, що користувачам мережі дуже сподобався знімок. Вони засипали телеведучу з сином компліментами й почали вітати хлопчика.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обрушилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
В результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.
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