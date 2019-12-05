"Як гарно і зворушливо!" Тодоренко показала, як годує сина грудьми

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко оригінально привітала сина Майкла з днем народження, опублікувавши фото, де годує його грудьми.

Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження всю нашу велику родину. Рівно рік тому до нас з небес спустився ангел! Його звуть Майкл, Мішель, Міша... Для мене це найбільше щастя — бути мамою такої чудової людини. Спасибі, що вибрав нас і так круто змінив життя. Ми з татом любимо тебе дуже сильно! Будь кращим за нас, вищим за нас, сильнішим і успішнішим. Просто будь собою, а ми підтримаємо тебе у всіх твоїх починаннях", — написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко з сином Майклом Фото: instagram/family.t_t

Регіна Тодоренко годує грудьми сина Фото: instagram/reginatodorenko

Зазначимо, що користувачам мережі дуже сподобався знімок. Вони засипали телеведучу з сином компліментами й почали вітати хлопчика.

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