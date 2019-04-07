Тодоренко показала маленького сина

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото свого сина, якого народила кілька місяців тому. Так, на фото артистка сиділа поруч з немовлям і ніжно дивилася на нього.
У користувачів мережі виникли питання з приводу імені сина Тодоренко, оскільки раніше, вона називала його Михайлом, а тепер назвала Майклом. Фото ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Майкл? Серйозно?", "Чому Майкл? Майкл в Росії - це дивно. Чи плануєте його за бугор відправити?", "Майкл? Щось мода пішла у зірок на іноземні імена", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критикиза те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде й надалі працювати в такому темпі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!