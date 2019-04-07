Тодоренко показала маленького сина

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото свого сина, якого народила кілька місяців тому. Так, на фото артистка сиділа поруч з немовлям і ніжно дивилася на нього.

У користувачів мережі виникли питання з приводу імені сина Тодоренко, оскільки раніше, вона називала його Михайлом, а тепер назвала Майклом. Фото ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Майкл? Серйозно?", "Чому Майкл? Майкл в Росії - це дивно. Чи плануєте його за бугор відправити?", "Майкл? Щось мода пішла у зірок на іноземні імена", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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