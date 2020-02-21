Тодоренко показала фото з відпочинку на розкішному курорті

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками фото в купальнику, яке вона зробила на Мальдівських островах.

Так, артистка позувала разом зі своїм сином. Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/reginatodorenko

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"З недавніх пір я підписалася на Оксану Самойлову. Мене захоплює ця дівчина. Я не знаю, як виглядають лаштунки їх сімейного життя, але те, що нам дозволено бачити в Instagram, вражає. У нас поки один син, і я за голову тримаюся, щоб все встигнути, а вониі народжують четвертого! Величезні вітання! Оксана - героїня! Фото перезалито, оскільки було видно причинне місце, за яким я не вгледіла. Вибачте", - підписала знімок Тодоренко.

На Мальдівських островах Тодоренко відпочивала разом зі своїм сином.

instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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