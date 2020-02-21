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21 лютого • оновлено в 13:19
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Тодоренко показала фото з відпочинку на розкішному курорті

1.3т
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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками фото в купальнику, яке вона зробила на Мальдівських островах.

Так, артистка позувала разом зі своїм сином. Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Тодоренко показала фото з відпочинку на розкішному курорті

instagram.com/reginatodorenko

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Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

"З недавніх пір я підписалася на Оксану Самойлову. Мене захоплює ця дівчина. Я не знаю, як виглядають лаштунки їх сімейного життя, але те, що нам дозволено бачити в Instagram, вражає. У нас поки один син, і я за голову тримаюся, щоб все встигнути, а вониі народжують четвертого! Величезні вітання! Оксана - героїня! Фото перезалито, оскільки було видно причинне місце, за яким я не вгледіла. Вибачте", - підписала знімок Тодоренко.

# дітки З недавніх пір я підписалася на @samoylovaoxana. Мене захоплює ця дівчина. Я не знаю, як виглядає лаштунками їх сімейного життя, але те, що нам дозволено бачити в Інстаграм, поражает💪🏻. У нас поки один син, і я за голову тримаюся, щоб все встигнути, а хлопці народжують 4го! МОЛОДЦІ! Величезні вітання! Оксана - героїня! PS: фото перезаліт, так як було видно причинне місце, за яким я не вгледів) 🙈Простіте🙏🏻

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

На Мальдівських островах Тодоренко відпочивала разом зі своїм сином.

Тодоренко показала фото з відпочинку на розкішному курорті

instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Регіна Тодоренко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
молодец, что сдрыснула с территории смерти, лжи и воровства под назвой Украина... нам такие люди нужны...
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