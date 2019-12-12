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12 грудня • оновлено в 14:16
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Тодоренко після сліз у Собчак потрапила в рай і намокла там у білій маєчці

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Провідна Регіна Тодоренко після сліз на інтерв'ю у Ксенії Собчак вирушила на Балі, яке назвала раєм і де потрапила під проливні дощі.

При цьому Тодоренко в Інстаграм опублікувала фото в білій маєчці і явно без бюстгальтера.

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"На Балі порадувала! Проливні тропічні дощі. Та й трохи намокла", - прокоментувала фото блогер.

У сторіс Тодоренко показала, як її в готель супроводжував поліцейський з мигалкою, щоб вона не потрапила в затори. А також назвала місце раєм, показавши вид зі свого номера в готелі.

Тодоренко після сліз у Собчак потрапила в рай і намокла там у білій маєчці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко розплакалася у Собчак, розповідаючи про конфлікт України і Росії і пов'язаної з цим ситуації у неї в родині.

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Особа
Регіна Тодоренко
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