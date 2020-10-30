Тодоренко і Топалов заговорили про народження другої дитини

Телеведуча Регіна Тодоренко заявила, що вони з чоловіком Владом Топаловим замислюються про народження другої дитини.

У зіркової пари вже є син Майкл, який з'явився на світ у грудні 2018 року. Але Тодоренко і Топалов вирішили не зупинятися на одному малюку. Про це ведуча повідомила на YouTube-каналі Аліни Топалової (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після перших пологів Регіна повернулася до роботи практично відразу. За її словами, вона боялася втратити все – славу, гроші та престиж. Тому телеведуча готова була працювати навіть з маленькою дитиною на руках.

Тодоренко і Топалов готові до народження другої дитини ТСН

Також Тодоренко розповіла, що за пару днів до пологів її запросили відвідати престижну премію. За порадою вона звернулася до Світлани Лободи, яка відразу ж відмовила подругу від такого кроку.

"У тебе перші пологи, запитала вона. І отримавши ствердну відповідь, додала – ти що, дурна? Полеж краще вдома, щоб церемонію не зривати", – повідомила ведуча.

Зірка зазначила, що на даний момент подружжя замислюються про народження другої дитини. Вона впевнена, що більше не зробить таких помилок і не буде поспішати повернутися до роботи.

"З другим малюком я буду намагатися бути якомога довше", – додала Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіркова пара Регіна Тодоренко і Влад Топалов випустили перший спільний трек під назвою "Часові пояси".