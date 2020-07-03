Тодоренко і Топалов одружилися рік тому: в які скандали встигла потрапити пара

Українська ведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов 3 липня святкують ситцеве весілля – першу річницю подружнього життя. За цей рік зіркова сім'я пережила безліч моментів, за які їх неодноразово критикували, але вони зуміли протистояти цьому, і їхні стосунки стали тільки міцнішими.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найгучнішими скандалами, в які потрапляло подружжя.

Спогади про весілля та зворушливе привітання з річницею

Весілля зіркової пари відбулося 3 липня 2019 року в Сорренто (Італія). Урочистий захід тривав 3 дні в компанії друзів зірок, а також їхніх родичів. Гості прибули до Італії 1 липня, 3-го відбулася сама церемонія. Весілля було оформлене в італійському класичному стилі.

Весілля Тодоренко і Топалова WomanHit

З нагоди річниці телеведуча в Instagram в черговий раз зізналася чоловікові в коханні та подякувала за перший рік спільного подружнього життя.

"Любове, ми зробили це, нехай не ідеально, але зробили! Ми дуже різні, але від цього наше життя стає тільки цікавіше. Мій чоловік, мій захисник, моя любов, спасибі тобі за цей насичений, повний приголомшливих подій, рік! Я люблю тебе!" – написала Тодоренко.

Привітання Тодоренко з річницею весілля Instagram @reginatodorenko

Висловлювання про домашнє насильство

Все почалося з того, що в прямому ефірі видання Peopletalk Тодоренко розкритикувала актрису Агату Муценієце, яка в лютому 2020 року розійшлася зі своїм чоловіком Павлом Прилучним. Вона заявила, що та хайпує на своєму розлученні. Тому Тодоренко виступила проти того, щоб жінки поливали брудом своїх чоловіків.

"Треба бути психічно хворою людиною, яка бере камеру і каже: "Боже, мій чоловік мене б'є! А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" – заявляла Тодоренко.

Згодом в інтерв'ю журналу Glamour ведуча розповіла, що жертви насильства в сім'ї винні в цьому самі. Їм подобається бути жертвами. Після цього редакція журналу позбавила її звання "Женщина года", яке вона отримала у 2019 році. Також компанія PepsiCo припинила співпрацю з Регіною, зірка не буде рекламувати сік J7.

Через декілька днів Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост з вибаченнями, де виступила проти будь-яких форм насильства. Попри негативну реакцію багатьох зірок, Топалов заступився за свою дружину. Він заявив, що вона вже "досить настраждалася і наплакалась". Пізніше артист почав грубо відповідати фанатам в мережі на їхні негативні коментарі.

За підрахунками росЗМІ, Тодоренко могла втратити до 40% всіх своїх доходів через висловлювання про домашнє насильство.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов KP.UA

Сльози через цькування в Україні

Під час інтерв'ю в програмі "Обережно, Собчак" Тодоренко розплакалася через цькування в Україні. Ведучій дуже прикро, що її чоловік Топалов, який виступав в серпні 2018 року в окупованому Луганську, не може познайомитися з її дідусем з України. Також Тодоренко відзначила, що в її родині тема політики – табу, а її батьки досі живуть в Одесі.

"Це дуже складна тема. Складно зберігати якийсь нейтралітет. Прикро, що часто артисти стають каменем спотикання в таких ситуаціях. Все цькування падає на плечі звичайних співаків, які не розбираються в цьому всьому. Це дуже важко", – додала Тодоренко.

Фанати звинуватили артистку в хайпі на темі війни з Росією. Багато хто не повірив, що вона була щирою із Собчак. Також багатьох обурив той факт, що інтерв'ю у неї брали за столом.

Тодоренко розплакалася через Україну Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко випустила фільм про домашнє насильство, який називається "А що я зробила, щоб допомогти?". У мережі на стрічку відреагували негативно і звинуватили артистку в нещирості.