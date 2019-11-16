Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні: шанувальники в екстазі

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розбурхала шанувальників відвертим вбранням.

Так, вона опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в сукні з дуже глибоким декольте, через що крупним планом можна побачити соковиті груди.

Розкішний образ діви доповнював нюд макіяж та акуратний ланцюжок на шиї. Цим знімком вона анонсувала вихід щотижневого шоу "П'ятниця з Регіною".

Регіна Тодоренко з розкішному вбранні instagram / reginatodorenko

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого образу зірки, зазначивши, що виглядає вона карколомно.

"Регіно, вогонь", "Красуня", "Ой, навіщо так гаряче", "Красуня", "Як завжди приголомшлива", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко поскаржилася на погане самопочуття, що, на її думку, є причиною пристріту.

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