"Точно вагітна!" Каменських блиснула фігурою на пляжі

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала в купальнику на пляжі.
Користувачі мережі звернули увагу на накидку, яка приховувала живіт артистки і запідозрили, що вона вагітна. Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Настя Каменських (NK)
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських у відпустці
instagram.com/kamenskux
Каменських на пляжі
instagram.com/kamenskux
"Точно вагітна!", "Сексі", "Яка ти розумниця. Дуже красива", "Повітряна", "Схоже, хтось вагітний", "Вагітна! І одяг носить приховуючи живіт", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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