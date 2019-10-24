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24 жовтня • оновлено в 09:03
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"Точно вагітна!" Каменських блиснула фігурою на пляжі

1.8т Читати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала в купальнику на пляжі.

Користувачі мережі звернули увагу на накидку, яка приховувала живіт артистки і запідозрили, що вона вагітна. Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських (NK)

Настя Каменських (NK)

instagram.com/kamenskux

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Настя Каменських у відпустці

Настя Каменських у відпустці

instagram.com/kamenskux

Каменських на пляжі

Каменських на пляжі

instagram.com/kamenskux

"Точно вагітна!", "Сексі", "Яка ти розумниця. Дуже красива", "Повітряна", "Схоже, хтось вагітний", "Вагітна! І одяг носить приховуючи живіт", - пишуть в мережі.

"Точно вагітна!" Каменських блиснула фігурою на пляжі
"Точно вагітна!" Каменських блиснула фігурою на пляжі
"Точно вагітна!" Каменських блиснула фігурою на пляжі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
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