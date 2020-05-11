"Тобі треба відпочити": 43-річна Кравець з "Кварталу 95" вразила знімком без макіяжу

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець здивувала мережу знімком, на якому зображена без макіяжу.

Так, 43-річна артистка знялася в домашньому образі, а на її кофті помітно напис "мамі треба відпочити". Вона розмістила фото на особистій сторінці в Instagram.

Олена Кравець ТСН

"Мамі потрібно відпочити, тому що тільки тоді вступить в дію один із законів всесвіту, який звучить "happy wife = happy life" (щаслива дружина – щасливе життя)", – написала Олена.

Шанувальники почали активно коментувати фотографію Кравець. Багато з них похвалили її за природний і свіжий зовнішній вигляд.

Інші ж відзначили, що артистка, яка багато працює, а також виховує трьох дітей, виглядає дійсно втомленою.

Олена Кравець без макіяжу Instagram @lennykravets

"Оленочко, яка ж ви на цьому фото домашня і затишна. Знімок живий і немов дихає!" – захопилися фанати.

"Виглядаєш дуже втомленою... Лєнко, відпочинь, побережи себе", – заперечили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець розчулила мережу зворушливим фото зі своїми молодшими дітьми – близнюками Катею і Ванею.