ТНМК зіграють "Теплий акустичний вертеп" в Києві

14 січня група ТНМК зіграє спеціальну програму "Теплий акустичний вертеп" в столичному Caribbean Club Concert-Hall.

Музиканти стануть персонажами класичного українського вертепу, а між піснями гратимуть фрагменти міні-вистави, в якій подадуть різдвяні традиції в сучасному контексті.

Олег "Фагот" Михайлюта (автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта): "У нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це з'єднати, додати, перемішати і показати те, чого раніше не робили ".

Олександр "Фоззі" Сидоренко (автор лібрето): "Я написав кожному акторові вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові підкреслює необхідність введення в Україні ринку землі. У всіх є свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) нарешті має репліку ".

Персонажі вертепу ТНМК:

Андрій Чудля (DJ) - Ірод;

Віктор Корженко (барабани) - Цар;

Євген Гусак (технічний директор) - Смерть;

Костянтин Жуйков (бас) - Цар;

Олександр Шиманський (фортепіано, труба) - Ангел;

Фагот - Чорт;

Фоззі - Сіоніст;

Ярослав Верьовкін (гітара) - Цар.

Нагадаємо, що недавно вийшла відеоробота, в якій можна побачити шматочки святкових інтермедій і пісень, з яких і складається теплий акустичний вертеп від ТНМК, який група зіграє вже 14 січня в Caribbean Club Concert-Hall.

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