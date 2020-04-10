Тисячі заяв в поліцію: скандал з Гуфом через шкуродерство отримав продовження

На російського репера Гуфа (Олексія Долматова) після того, як він нацькував свою вівчарку Гуччі на сусідського собаку, написали понад три тисячі заяв в поліцію.

Про це скандальний артист розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скарги на артиста надходили від зоозахисників.

"Ну, коротше, у них закінчився папір і картриджі для принтера. Ніхто їм такої паперової тяганини не створював на рівному місці через таку нісенітницю, через те, що повозилися собаки", - розповів музикант.

Гуф назвав інцидент нісенітницею, проте пообіцяв, що допоможе притулку для тварин. Крім того, він опублікував знімок з відділення поліції.

"Спасибі зоозахисникам за це", - написав репер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухами" в інтерв'ю Ксенії Собчак.